Będzie Wielki Rodziny Piknik i wspólne świętowanie 800 lat powstania Zielonej Góry. W niedzielę warto wybrać się do Zatonia

Wielki Piknik Rodzinny w Zatoniu. Co się będzie działo?

Co w programie?

Wielki Piknik Rodzinny w Zatoniu. Pomoc dla Klary Ślązak

Podczas pikniku odbędzie się kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przeznaczony dla Klary Ślązak. Przypomnijmy, że Klara to jedna z przedwcześnie urodzonych bliźniaczek. Ma stwierdzony zespół wad rozwojowych Goldenhara, to zespół oczno-uszno-kręgosłupowy. Do tego poprzez nieprawidłowy wzrost grozi jej deformacja kręgosłupa. Konieczna jest operacja, a ta możliwa jest tylko za granicą.