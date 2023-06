Będzie zlot samochodowy w Zielonej Górze i turniej siatkówki w Nowej Soli. Karol potrzebuje naszej pomocy

Turniej siatkówki w Nowej Soli i zlot samochodowy w Zielonej Górze to wydarzenia dla Karola, który miał wypadek. Oba wydarzenia odbędą się w sobotę, 10 czerwca. Nie masz samochodu, nie grasz w siatkówkę? Możesz oglądać auta i kibicować drużynom, a datki wrzucić do puszki. Potrzebne są ogromne pieniądze na rehabilitację.

Ciężki wypadek na drodze Zielona Góra - Nowa Sól. Pomoc dla Karola

Karol Nowak to 24-letni koordynator na wydziale montażu w firmie Nord Napędy w Nowej Soli. To sumienny pracownik, dobry przyjaciel, narzeczony Wiktorii i tato ich małego synka Nikodema, a na co dzień też fan motoryzacji, jazdy na nartach i nurkowania. 11 kwietnia tego roku była ulewa. Jego samochód wpadł w poślizg blisko Otynia. – Nasze spokojne życie runęło w jednej sekundzie… Gdy dostałam telefon z wiadomością, zbladłam ze strachu. Walka o mojego narzeczonego i jednocześnie tatusia naszego 6-miesięcznego synka zaczęła się nieoczekiwanie. Nikt nie był w stanie tego przewidzieć – opisuje narzeczona Karola pani Wiktoria. Młody mężczyzna w wypadku doznał urazu aksonalnego mózgu, złamania kości strzałkowych oraz stawów skokowych obu nóg, złamania otwartego prawego kolana, licznych złamań żeber oraz mostka. Uszkodzona została również miednica, poprzestawiane kręgi w odcinku lędźwiowym i szyjnym. Pan Karol przeszedł trzy operacje. Był w śpiączce farmakologicznej. Został wybudzony. Teraz konieczna jest długa i kosztowna rehabilitacja, żeby mógł wrócić do bliskich.

Wydarzenia w Zielonej Górze i Nowej Soli. Turniej i zlot

Przyjaciele z pracy i spoza pracy stanęli na wysokości zadania i zapraszają do udziału w wydarzeniach, których celem jest wparcie zbiórki. W sobotę, 10 czerwca w hali sportowo – widowiskowej przy ul. Towarowej w Nowej Soli odbędzie się Charytatywny Turniej Siatkówki. Wpisowe dla drużyny 500 zł. Cała wpłata zasili konto zbiórki.

Kto nie ma drużyny, nie gra w siatkówkę, może przyjść na halę i kibicować, a datki wrzucać do puszek. Do udziału w turnieju zaprasza zakład pracy pana Karola – firma Nord Napędy. Zaproszenia zostały skierowane do m.in. do nowosolskich przedsiębiorstw. Można się zgłaszać do 7 czerwca. Wpłacać można poprzez skarbonkę na Skarbonka Pomagacza Pracownicy firmy NORD - Charytatywny Turniej dla Karola | Siepomaga.pl

Turniej rusza o godz. 9.00.

Drugie wydarzenie to zlot samochodowy, który odbędzie się na parkingu przy nowym cmentarzu w Zielonej Górze, przy ul. Wrocławskiej. Będą konkursy dla uczestników imprezy, loteria z nagrodami, Food Trucki. Będzie można też wesprzeć zbiórkę, kupując ciasta i kawę od lokalnej fundacji.

Zlot zacznie się o godz. 13 i przewidziany jest do godziny 20.

Link do wydarzenia na Facebooku.

Karol Nowak. Jak pomóc?

Aby pomóc zebrać potrzebne pieniądze na rehabilitację można przyjść na sobotnie wydarzenia. W każdej chwili mozna też wpłacić datek: