Będziemy mieli w Zielonej Górze Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego. Placówka powstanie, ale już zaprasza uczniów. Zobaczcie te pokazy

Co oznacza utworzenie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, w skład którego wejdzie SP-10 oraz VII LO? Między innymi to, że przestanie placówkę obowiązywać przyjęcie dzieci z obwodu.

Szkoły w Zielonej Górze. To będzie szkoła sportowa dla wszystkich

Szkoły w Zielonej Górze. Nie tylko akrobaci pokazali, co potrafią

Do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przyjmowani będą uczniowie spoza miasta. Do rozpoczęcia w niej nauki mają zachęcać m.in. internat czy stypendia sportowe, dedykowane też uczniom klas sportowych w szkole podstawowej w Zielonej Górze Drzonkowie.

W środę w szkole odbył się Dzień Otwarty, by jak mówi dyrektor placówki dr Beata Skibińska – Joksz, pokazać nasze dyscypliny i osiągnięcia uczniów. Oczywiście nie wszystkie, bo trudno byłoby tu nam nalać wody, by swoje umiejętności zaprezentowali pływacy. Ale już akrobaci, siatkarze, koszykarze i inni mogli to bez problemu zrobić.