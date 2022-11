Bezbłędna beza za każdym razem. Poznaj trik na sztywną pianę z białek. Sekret sukcesu tkwi w jednym składniku

Mamy dla ciebie dokładne wskazówki, jak przygotować bezę metodą francuską. Kluczowym składnikiem jest tu mąką ziemniaczana, która dodana do bezy wzmacnia strukturę białek. Dzięki niej piana nie opadnie, będzie sztywniejsza i zachowa swój kształt.

Beza to pyszny deser, który można przygotować na trzy metody:

Beza francuska – przepis

Beza francuska to beza z ubitych białek. Stanowi pyszny dodatek do wielu ciast i deserów. By ją zrobić, potrzebujesz jedynie dwóch podstawowych składników:

4 białka,

200 g cukru.

Białka należy ubić z cukrem na sztywną pianę za pomocą miksera kuchennego. Możemy sięgnąć także po dodatkowe składniki, które sprawią, że wypiek zmieni smak i kolor. To m.in. barwniki spożywcze, sok z cytryny, kawa, kakao czy cynamon.