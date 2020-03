Bezczelna kradzież. Zielonogórzanin wyjechał z drogerii wózkiem z towarem za 1 tys. zł

Zielonogórzanin wszedł do jednej z galerii w mieście. Zapakował cały wózek towarem za ponad 1 tys. zł. Znalazły się tak perfumy i alkohol. Mężczyzna z wózkiem ustawił się przodem do drzwi wejściowych sklepu i korzystając z okazji kiedy do sklepu wchodzili inni klienci, szybko wyjechał, omijając linię kas. Na zewnątrz zaczął spokojnie pakować towar do samochodu.