Bezrobocie w Lubuskiem. Na koniec marca stopa bezrobocia w Lubuskiem spadła. W których powiatach ludzi bez pracy było najwięcej?

W marcu lubuski rynek pracy nie odnotował problemów w związku z epidemią koronawirusa. Stopa bezrobocia w stosunku do lutego spadła. Wojewódzki Urząd Pracy opublikował najnowsze dane. Sprawdzamy, jak wygląda bezrobocie w lubuskich powiatach. Na koniec marca stopa bezrobocia w Lubuskiem wynosiła 5,2 proc. 19.838 było zarejestrowanych w urzędach pracy jako oosoby bezrobotne. Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wynika, że na koniec marca w Lubuskiem bezrobocie było mniejsze, niż w lutym. Na koniec w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 19.838 bezrobotnych, w tym 11.506 kobiet, które stanowiły 58,0 proc. ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 241 osób (o 1,2 proc.). W stosunku do marca 2019 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 2.363 osoby (o 10,6 proc). W trudnej sytuacji na rynku pracy są bezrobotni powyżej 50 roku życia. Na koniec marca, w województwie lubuskim, było ich 5.269 , czyli 26,6 proc. ogółu bezrobotnych. W tym miesiącu zarejestrowano 540 bezrobotnych powyżej 50 roku życia, a wyłączono z ewidencji bezrobotnych 753 osoby. Jak wygląda bezrobocie w powiatach? Gdzie stopa bezrobocia jest największa, a gdzie najniższa? Informacje o bezrobociu w każdym z lubuskich powiatów znajdziesz na kolejnych zdjęciach galerii. Polecamy wideo: Tarcza Antykryzysowa. Morawiecki: Państwo będzie mogło pokrywać 40 proc. wynagrodzenia do wysokości wynagrodzenia średniego w gospodarce krajowej <script async defer class="XlinkEmbedScript" data-width="640" data-height="360" data-url="//get.x-link.pl/c90251d0-7f50-1c68-8804-de6ad57a8b4a,762585af-5aad-ed28-a6b2-361c33d873f4,embed.html" type="application/javascript" src="//prodxnews1blob.blob.core.windows.net/cdn/js/xlink-i.js?v1" ></script>

unsplash.com