Bezrobocie w Lubuskiem wzrasta. Już ponad 23 tys. osób nie ma pracy. W którym lubuskim powiecie stopa bezrobocia jest najwyższa?

Zgodnie z przewidywaniami, epidemia koronawirusa odcisnęła się piętnem na lubuskim rynku pracy. Wzrosła stopa bezrobocia. W niemal wszystkich lubuskich powiatach wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Wyjątkiem jest jeden powiat. Gdzie problem z bezrobociem jest największy? Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze opublikował najnowsze dane z lubuskiego rynku pracy. Podsumowują one maj 2020 r. To okres, kiedy epidemia koronawirusa miała już duży wpływ na wiele branż. Niektóre firmy zawieszały działalność, inne były zmuszone do zwalniania pracowników. Odbiło się to na danych dotyczących bezrobocia. Z danych WUP wynika, że pod koniec maja bez pracy w Lubuskiem było 23.165. Stopa bezrobocia w województwie wynosi obecnie 5,6 procent. W ciągu miesiąca liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 1.552 osoby. Sprawdzamy, jak sytuacja na rynku pracy wygląda w poszczególnych lubuskich powiatach. Gdzie stopa bezrobocia jest najwyższa, a gdzie najniższa? Dane z poszczególnych powiatów znajdziesz na kolejnych zdjęciach galerii.

