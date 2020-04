Bezrobocie w Zielonej Górze. Należy spodziewać się w najbliższych dniach fali zwolnień

Według statystyk urzędu pracy w Zielonej Górze bezrobocie w marcu zmalało. Jak wskazują oficjalne dane w powiatowym urzędzie pracy, było zarejestrowanych 3397 bezrobotnych, przy czym 1826 w samej Zielonej Górze. W porównaniu do lutego liczba pozostających bez zatrudnienia spadła o 51 osób. Urząd nie ma jednak wątpliwości, że te statystyki nie odzwierciedlają prawdziwej sytuacji na rynku pracy…

- Musimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa od 16 marca urząd nie był czynny do osobistej obsługi interesantów. Oznacza to, że wszystkie wnioski czy podania należało składać zdalnie, drogą elektroniczną. Dla części osób mogło to stanowić pewną przeszkodę – mówi Nina Kowalonek. – To, co czeka nas w najbliższych dniach, jest wielką niewiadomą.