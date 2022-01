Biała niedziela podczas finału WOŚP - lekarze specjaliści zbadają Wasze dzieci

Na stronie Szpitala Uniwersyteckiego widnieje szczegółowy harmonogram dyżurów oraz informacja o wolnych miejscach:

W godz. 10.00-12.00 dyżurować będą:

Endokrynolog i diabetolog dziecięcy, pediatra – lek. Ewa Malaryk

Konsultacje w zakresie neurochirurgii – lek. Natalia Retkowska-Tomaszewska

Chirurg i urolog dziecięcy – dr hab. n. med. Marcin Polok, prof. UZ

Neonatolog – lek. Karolina Polanin

W godz. 12.00-14.00:

Pediatra i nefrolog – dr hab. Marcin Zaniew, prof. UZ

Gastroenterolog dziecięcy – prof. dr hab. Józef Ryżko

Specjalista medycyny sportowej, chirurg dziecięcy – lek. Robert Zapotoczny

Onkolog i hematolog dziecięcy – prof. dr hab. n. med. Ewa Gorczyńska

Ważne! Z uwagi na ograniczony czas, jednego pacjenta można zarejestrować do jednego specjalisty. Mamy jeszcze wolne miejsca do specjalistów: endokrynolog i diabetolog dziecięcy, pediatra i nefrolog, onkologii i hematolog dziecięcy, neonatolog, neurochirurg i specjalista medycyny sportowej – chirurg dziecięcy. Wyczerpała nam się już lista chętnych do urologa i gastroenterologa.