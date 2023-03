Biblioteka Norwida zaprasza na marcową odsłonę Czytelni Dramatu. Tylko dorosłych!

- Dramat „Trzy świnki” Artura Belinga to historia o trzech samcach i samicy, która chce wybrać sobie partnera na stałe. Droga do tego jest jednak dość kręta, a jej plan, który wydawał się nie mieć wad, przynosi jednak dziwne i zaskakujące rozwiązanie – zdradzają organizatorzy. - To także utwór o naturze mężczyzn, ich relacjach z matką, o ambicji i męskiej solidarności. Z pozoru bezkompromisowa komedia przemyca jednak wiele cierpkich prawd o poszukiwaniu bliskości.

Tm razem zaproszenia na wydarzenie kierowane jest do dorosłej widowni (powyżej 18. roku życia).