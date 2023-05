Biblioteka Uniwersytecka zaprasza przez cały tydzień na wydarzenia. Z rzadkiej okazji korzystają uczniowie

Tydzień Bibliotek na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wydarzenia w Bibliotece Uniwersyteckiej

Takie warsztaty introligatorskie to rzadka okazja dla młodych mieszkańców regionu. Organizowane są tylko w czasie tygodnia bibliotek lub na prośbę szkół.

Jednym z wydarzeń pierwszego dnia Tygodnia Bibliotek na Uniwersytecie Zielonogórskim była konferencja studencko-doktorancka poświęconą mediom organizowana przez Dziennikarskie Koło Naukowe Faktor. Natomiast we wtorek drukowaniem obrazów z matryc drukarskich pochodzących ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej zajmowali się uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Świdnicy i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze.

Tydzień Bibliotek na Uniwersytecie Zielonogórskim. Co jeszcze w programie?

W czwartek, 11 maja odbędzie się spotkanie autorskie z Marcinem Radwańskim, który opowie o najnowszej książce pt. „Nożownik”. Rozmowę o całokształcie nie tylko kryminalnej twórczości poprowadzi Natalia Haczek.

Na piątek zaplanowano m.in. prezentację elementarzy, najciekawszych eksponatów oraz narzędzi introligatorskich dla dzieci. Odbędzie się też webinarium „Piątka na Czasie” Będzie to spotkanie rozwojowe na temat budowania i wzmacniania poczucia dobrostanu po pięćdziesiątce. W programie spotkania m.in: Fazy rozwoju psychospołecznego. Gdzie dzisiaj jestem i dokąd zmierzam oraz Filary dobrostanu. Co wpływa na poczucie dobrostanu i jak to wykorzystać.