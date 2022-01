Bibliotekarze proponują ferie z książką w tle. Zimowa Czytelnia Norwida zaprasza

Zimowa Czytelnia Norwida to biblioteczna propozycja dla najmłodszych czytelników, obejmująca okres ferii zimowych. Kreatywne zajęcia organizowane są przez bibliotekarzy od około dziesięciu lat. W tym roku oferta jest szczególnie bogata:

- Jest to inicjatywa dedykowana głównie dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przy każdym z wydarzeń jest określony wiek uczestników, jeżeli takiej wzmianki nie ma, oznacza to, że na zajęcia może przyjść każdy - mówi Marzena Wańtuch-Elińska, kierownik działu udostępniania biblioteki Norwida - większość zajęć organizowana jest dla dzieci w wieku 5 do 10 lat.