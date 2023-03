Bieg Tropem Wilczym w Kożuchowie. W niedzielę pobiegli mieszkańcy Nowej Soli, Zielonej Góry, Żar i wielu innych miejscowości

Bieg Tropem Wilczym. Wydarzenie w Kożuchowie

W województwie lubuskim bieg Tropem Wilczym odbył się w takich miejscowościach, jak: Gorzów Wlkp., Drezdenko, Trzciel, Kożuchów, Smolary Bytnickie i Chlebowo. W kraju to jedenasta edycja, a w Kożuchowie ósma. Uczestnicy mieli do wyboru dwa dystanse, dwa kilometry to był dystans symboliczny, ale można było też przebiec sześć kilometrów, to był bieg główny.