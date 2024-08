Biegając dla zdrowia i uśmiechu: Kids Run z siepomaga 2024 – Rodzinna zabawa i pomoc dla najmłodszych w Zielonej Górze | ZDJĘCIA

- W sumie 22 biegi i to jest pretekst, dla którego zapraszamy tutaj dzieci i rodziców, a oprócz tego otworzymy ogromną strefę sportową, na której dzieciaki mogą spróbować kilkunastu dyscyplin, i może znajdą coś fajnego, co będą chciały trenować przez kolejne miesiące, a może lata. - mówi organizator cyklu Kids Run z siepomaga.pl Tomasz Makowski

Na starcie stanęło ponad 700 dzieciaków w wieku od zaledwie kilkunastu miesięcy do 14 lat, aby zmierzyć się na różnych dystansach dostosowanych do ich wieku i możliwości.

Sport i zdrowie od najmłodszych lat

Wydarzenie przyciągnęło rodziny z całej Zielonej Góry i okolic, które chciały zaszczepić w swoich dzieciach miłość do sportu. - Sport to zdrowie, najlepiej od małego zaszczepić w dzieciach to, żeby ćwiczyły i były aktywne,- mówiła jedna z uczestniczek, która wzięła udział w biegu ze swoją dwuletnią córką. W podobnym tonie wypowiadało się wielu rodziców, którzy widzą w Kids Run doskonałą okazję do wspólnego spędzenia czasu i integracji z innymi rodzinami.