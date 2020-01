Bijatyka w pensjonacie w centrum Zielonej Góry. Dwie osoby zatrzymane

Zatrzymani to dwaj 23-latkowie, mieszkańcy powiatu krośnieńskiego. Obydwaj byli wcześniej notowani za przestępstwa przeciwko mieniu i oszustwa. Każdy z mężczyzn usłyszał po pięć zarzutów za pobicie, zniszczenie mienia oraz groźby karalne. Podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów i częściowo złożyli wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec obu podejrzanych policyjny dozór. Mężczyźni mają się zgłaszać do komendy w Krośnie Odrzańskim dwa razy w tygodniu. Grozi im kara do 8 lat więzienia.

