Black Friday 2021. Biura podróży i serwisy rezerwacyjne przygotowały specjalne oferty: tanie wyjazdy, hotele, apartamenty

Black Friday i Cyber Monday 2021

Poniedziałek po Black Friday nazywany jest Cyber Monday - to dzień promocji w sklepach internetowych. W praktyce jednak specjalne oferty pojawiają się już wcześniej, nawet na tydzień przed właściwym "świętem".

Black Friday to zwyczaj, który wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Przypada w pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia i rozpoczyna sezon bożonarodzeniowych zakupów. W tym dniu sklepy przygotowują dla klientów specjalne oferty promocyjne.

Black Friday i Cyber Monday to nie tylko okazja ku temu, by taniej kupić sprzęt elektroniczny czy prezenty pod choinkę. W szale zakupów warto pamiętać o promocjach przygotowanych przez branżę turystyczną . Zniżki przygotowane w tym roku dotyczą zarówno krajowych, jak i zagranicznych (w tym egzotycznych) ofert wyjazdów i miejsc pobytu.

Tańsze wycieczki zagraniczne

Jesienny urlop na Malcie? Ruszyły tanie loty z Warszawy do Valletty

Za ok. 1000 zł możemy spędzić grudniowy tydzień w czterogwiazdkowym hotelu w Turcji (ze śniadaniami). W podobnej cenie mamy tydzień w marokańskim kurorcie w Agadirze (trzy gwiazdki, bez wyżywienia) lub w Czarnogórze .

Tydzień w 3-gwiazdkowym hotelu w Hiszpanii kontynentalnej ze śniadaniami można kupić za ok. 1200 zł (tańsze są wycieczki z wylotem z Berlina - ok. 1000 zł), a na Wyspy Kanaryjskie polecimy za ok. 1300 zł.