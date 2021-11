Black Friday 2021. Kiedy wypada? Promocje na loty, wycieczki, hotele. Przecenione bilety: Ryanair, Wizzair, LOT, TAP Portugal, Norwegian Monika Juś

Kiedy przypada Black Friday w Polsce? Dzień promocji w tym roku wypada 26 listopada. To czas, w którym taniej można kupić m.in. elektronikę i prezenty na Święta, ale nie tylko - swoje oferty na Black Friday przygotowały też firmy z branży turystycznej. Black Friday w Polsce nie jest tak wielkim "świętem", jak np. w USA, ale wciąż można znaleźć atrakcyjne cenowo oferty tanich wycieczek czy noclegów. Zobaczcie, jakie promocje przygotowały biura podróży i serwisy rezerwacyjne. Line lotnicze również szykują własne promocje na Black Friday - Ryanair, Wizzair, TAP Portugal, Norwegian i LOT przygotowały oferty promocyjne. Niektóre trwają tylko do piątku, inne do końca tygodnia.