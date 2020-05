Bliskie spotkanie ze stadem dzików w zielonogórskiej Dolinie Gęśnika. Czytelniczka: byłam przekonana, że to są moje ostatnie chwile życia

- Wszyscy tam chodzą na spacery - opowiada pani Magdalena. - Gdy wracałyśmy już do domu, w lasku tuż obok nas, zaczęło biec stado loch z małymi. W życiu nie widziałam tylu dzików. One biegły i biegły! Jak stado baranów.

Czytelniczka mówi, że bała się, iż jeśli jedna locha zaatakuje ją i jej córkę, to pozostałe dziki też się na nie rzucą. Gdy pies szczeknął, pierwsza locha zawróciła i wyszła... kolejna! W końcu całe stado oddaliło się od mieszkanki. Co gorsza kobieta nie miała się gdzie skryć, w pobliżu nikt też wtedy nie przechodził.

Na szczęście w końcu zwierzaki odeszły. Mieszkanka sprawę zgłosiła na policję.

Czytelniczka: W Dolinie Gęśnika potrzeba informacji, że często chodzą tędy dziki

Zielonogórzanka zauważa, że codziennie po w okolicy zielonogórskiego Parku Linowego spaceruje mnóstwo ludzi. Ona do tej pory też wybierała się tutaj na spacery z psem. Teraz ten teren omija szerokim łukiem.

- Już tędy nie chodzę, po prostu bardzo się boję - mówi zielonogórzanka. - Nawet nie chcę myśleć, co by się stało, gdyby ta locha nas zaatakowała. Naprawdę byłam przerażona, nie wiedziałam, co to zwierzę zrobi.