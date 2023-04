Blisko 40 dzieł Olgi Boznańskiej można oglądać w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Olga Boznańska - portrety, pejzaże, martwe natury

- To kuratorka wystawy Urszula Kozakowska-Zaucha dokonała wyboru prezentowanych dzieła i eksponatów - mówi Leszek Kania. - Przedstawiła nam bardzo przemyślany zestaw. Przede wszystkim portrety psychologiczne, ale i mniej oczywiste martwe natury, czy osobiste przedmioty związane z malarką jak choćby książeczkę do nabożeństwa nadgryzioną przez myszy, które Boznańska hodowała w pracowniach w Monachium czy Paryżu.

Jak mówi Urszula Kozakowska-Zaucha - Olga Boznańska marzyła o tym, by zostać malarką i całe swoje życie temu poświęciła. Ona

świadomie reżyserowała swoją twórczość. Pilnie obserwowała to, dzieje się w artystycznym świecie kobiet, umiejętnie planowała, gdzie, kiedy i jakie swoje prace pokaże szerszej publiczności. Jej prace za jej życia trafiały do światowych kolekcji.

Niektórzy uważali Olgę Boznańską trochę za dziwaczkę. Wystawa odczarowuje ten mit. Oglądamy na niej portrety (m.in. Henryka Sienkiewicza, Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego czy malarza Józefa Czajkowskiego), martwe natury, pejzaże...

Dopełnieniem wystawy są osobiste pamiątki po malarce, a wśród nich m.in.: fotel z paryskiej pracowni, sztalugi, palety, tubki farb.