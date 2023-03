Blisko na spacer. Krokusowe pole robi wrażenie. Zobacz zdjęcia

Pierwsza siedziba szlachecka powstała w Zatoniu w latach 1685-1689. Miejsce miało wielu właścicieli, choć dla zielonogórzan najbardziej znaną jest księżna Dorota Talleyrand-Périgord.

- W 1809 roku dobra zatońskie nabył Piotr Biron, przeznaczając je na posag dla najmłodszej córki Doroty Biron, żony Maurycego Talleyranda-Périgord, późniejszej księżny de Dino. Księżna Dorota wróciła z Francji do Zatonia w 1840 roku i mieszkała tutaj do 1844 roku, kiedy to objęła w posiadanie księstwo żagańskie - czytamy na portalu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w cytowanej publikacji Elżbiety Liczner. - Z inicjatywy księżnej w 1842 roku dokonano przebudowy dworu w Zatoniu, przekształcając go w klasycystyczny pałac. W tym czasie wzniesiona została również oranżeria oraz cieplarnia i założono park krajobrazowy.