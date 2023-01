Bohater Tony Meier uciszył halę CRS! Zastal Zielona Góra minimalnie przegrał z Kingiem Szczecin

Enea Zastal BC Zielona Góra – King Szczecin 78:79

Takie porażki, w minimalnych rozmiarach, bolą najbardziej. Takiej koszykarskiej goryczy doświadczyli kibice w hali CRS-u. Zastal miał wygraną nad jedną z rewelacji bieżących rozgrywek – Kingiem – na wyciągnięcie ręki. Na 10 sekund przed końcem gospodarze prowadzili różnicą trzech punktów 78:75. Szczecinianie mieli piłkę, która trafiła do Tony’ego Meiera. Amerykanin, który występował w Zastalu, choć nie był pierwszoplanową postacią, trafił za trzy punkty doprowadzając do wyrównania. Na nieszczęście Meiera faulował jeszcze Szymon Wójcik, wobec czego King miał jeszcze dodatkowy rzut wolny. Meier trafił i został bohaterem gości. Jego akcja 3+1 przypieczętowała sukces szczecińskiej ekipy, choć to Zastal był bliżej zwycięstwa.