Bon turystyczny nie zostanie przedłużony. 31 marca to ostateczny termin. Jak aktywować bon turystyczny, ile jest wart, jak nim płacić? Emil Hoff

Ferie zimowe 2023 to już ostatnia szansa na skorzystanie z Polskiego Bonu Turystycznego o wartości 500 zł. Co trzeba zrobić, by otrzymać dodatkowe pieniądze na wypoczynek zimą w Polsce? Przemyslaw Swiderski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (11 zdjęć)

Polski Bon Turystyczny nie zostanie przedłużony ponownie - ogłosił Andrzej Gut-Mostowy. Bon jest ważny jeszcze tylko do końca marca 2023, a więc ferie zimowe to już ostatnia szansa na skorzystanie z bonusu, wartego 500 zł. Ale jak to zrobić? Jak aktywować Polski Bon Turystyczny i gdzie można go wykorzystać? Lista miejsc jest naprawdę długa! Poniżej znajdziecie poradnik, w którym odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące działania bonu turystycznego na ferie 2023.