Borysek urodził się jako skrajny wcześniak. Potrzebne są pieniądze na leczenie i rehabilitację. Z Waszą pomocą chłopcu szybko da się pomóc!

Skrajne wcześniactwo i liczne problemy

Patrząc na zdjęcia Borysa zobaczymy ślicznego i uśmiechniętego pięciolatka. To jednak tylko pozory. Wcześniactwo pozostawiło po sobie szereg chorób. Jedną z nich jest mózgowe porażenie dziecięce.

Terapie jedyną szansą

Borysek mieszka w Nowinach Wielkich. Na co dzień chodzi do przedszkola terapeutycznego. Jego dzień wypełniają prywatne terapie u pedagoga specjalnego, neurologopedy oraz terapeuty SI (integracji sensorycznej). Potrzebuje też turnusów rehabilitacyjnych. To pochłania duże pieniądze, stad zbiorka na siepomaga.pl.

Niestety chorób Boryska nie da się wyleczyć, ale można znacznie poprawić jakość jego życia. Terapia działa cuda i pozwala chłopcu się usamodzielniać.

Skalę problemu najlepiej pokazuje fakt, że Borys nie ubierze się sam - nie włoży butów, kurtki, skarpetek, dla niego to jak zdobycie Mont Everestu. Chłopiec nie je samodzielnie, nie potrafi gryźć i przeżuwać pokarmów. Ma tak duże zaburzenia sensoryczne, że w jego menu są tylko 3 składniki, codziennie to samo: mleko modyfikowane, Danio i jeden rodzaj obiadków ze słoiczka. Nie wie jak smakuje bułka, czekolada czy też zwykłe chrupki kukurydziane. Nie wie, bo nie jest w stanie wziąć do ust jakikolwiek inny pokarm.