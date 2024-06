Boskie ogrody, zieleń, róże. Ten lubuski park został właśnie Cudem Polski 2024 Michał Korn

To już oficjalne! Park Dworski w Iłowej został Cudem Polski 2024 w konkursie National Geographic. To ciekawe, zaciszne i jedno z piękniejszych miejsc w Lubuskiem, które przyciąga o każdej porze roku. W parku można podziwiać ogrody: różany, japoński i chiński oraz angielski, ale to zaledwie fragment tego, co czeka tu na Was.