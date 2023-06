Boże Ciało w Zielonej Górze. Miejska procesja do czterech ołtarzy wyruszy z konkatedry do kościoła pw. Zbawiciela

Msza św. rozpoczynająca procesję Bożego Ciała w Zielonej Górze odprawiona zostanie o godz. 9.30 w konkatedrze pw. św. Jadwigi. Po mszy św. wyruszy procesja do czterech ołtarzy. Zakończenie procesji nastąpi przy kościele pw. Najświętszego Zbawiciela.

Do udziału zaprasza również ks. proboszcz z konkatedry.

- Święto jest dla nas okazją do wyrażenia świadectwa wiary i naszej przynależności do Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w centralnej procesji eucharystycznej dla mieszkańców Zielonej Góry - zachęca ks. Piotr Bortnik. - Zapraszamy wszystkich Wiernych: poczty sztandarowe, przedstawicieli grup parafialnych, Służbę Liturgiczną (zwłaszcza akolitów, Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii, lektorów, ministrantów), dzieci pierwszokomunijne oraz dziewczynki sypiące kwiaty.