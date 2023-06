Boże Ciało w Zielonej Górze. Procesja do czterech ołtarzy przeszła drogą między konkatedrą a kościołem Najświętszego Zbawiciela

Boże Ciało w Zielonej Górze. Miejska procesja

Msza św. rozpoczynająca procesję Bożego Ciała w Zielonej Górze odprawiona została o godz. 9.30 w konkatedrze pw. św. Jadwigi. Po mszy św. wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Uroczystościom przewodniczył ks. biskup Paweł Socha.

Zakończenie nastąpiło przy kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. - Święto jest dla nas okazją do wyrażenia świadectwa wiary i naszej przynależności do Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela - podkreślał jeszcze przed procesją ks. Piotr Bortnik, proboszcz konkatedry.