Boże Ciało w Zielonej Górze. Ulicami miasta przejdzie procesja. Będą zamknięte ulice w centrum

Po mszy wierni wyruszą w uroczystej procesji z Najświętszym Sakramentem ul. Ułańską i Bohaterów Westerplatte do kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i stamtąd, ul. Mickiewicza, do konkatedry.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wracamy do normalnego przebiegu uroczystości Bożego Ciała. W tym roku organizatorem głównych obchodów święta jest parafia konkatedralna pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.

Msza w Boże Ciało to obowiązek

Uroczystość Bożego Ciała to jedno ze świąt nakazanych, co znaczy, że wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy Św. i powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.