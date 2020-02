BRAK PRĄDU W LUBUSKIEM LUTY 2020. Enea planuje przerwy w dopływie energii. Sprawdź kiedy nie będzie prądu i przygotuj się na awarię już dziś

BRAK PRĄDU W LUBUSKIEM Brak prądu to może nam utrudnić codzienność, dlatego też warto wiedzieć wcześniej gdzie i kiedy nasz dostawca energii planuje przerwy w jej dostawie. Na taką "niedogodność" zawsze lepiej się przygotować. Enea Operator cyklicznie planuje przerwy w dostawie energii elektrycznej. Sprawdziliśmy, gdzie i kiedy dokładnie w lutym 2020 roku nie będzie prądu. W komunikacie publikowanym przez Enea Operator znajdziemy dokładną listę miejsc, gdzie nie będzie prądu w naszym regionie. Uwaga! Pierwsze wyłączenia prądu w Lubuskiem zaplanowano już na pierwszy dzień miesiąca! Podajemy adresy i godziny. Sprawdź! Informacje znajdziecie na kolejnych slajdach>>>> Brak prądu - awaria Przypominamy, że istnieje numer alarmowy, pod którym uzyskamy wszelkie informacje dotyczące braku prądu w waszej okolicy. Zgłoszenia o awariach przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia pod bezpłatnym numerem telefonu - 991. WIDEO: Co podrożeje w 2020 roku?

Unsplash