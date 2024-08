Brathanki na Dożynkach w zielonogórskiej Ochli | ZDJĘCIA

Coroczne wydarzenie, nazywane "Dożynkami z Miejskim Charakterem", stanowiło nie tylko formę podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę, ale również okazję do wspólnej zabawy, która trwała od godzin popołudniowych aż do północy.

Program imprezy obfitował w liczne atrakcje. Uczestnicy mogli wziąć udział w tradycyjnych konkursach, takich jak wybór najpiękniejszego wieńca dożynkowego czy kulinarne rywalizacje pomiędzy sołectwami. Na terenie skansenu dostępne były również stoiska z regionalnymi specjałami, przygotowanymi przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich. Dla miłośników rzemiosła przygotowano warsztaty rękodzielnicze, które cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Dzieci mogły także skorzystać z licznych animacji i zabaw, które umilały im czas.

Główną atrakcją wieczoru był jednak koncert zespołu Brathanki, który rozpoczął się o godzinie 19:30. Zespół, znany z energetycznych występów i takich przebojów jak „Czerwone korale” czy „Gdzie diabeł nie może”, zgromadził liczną publiczność, która z entuzjazmem uczestniczyła w koncercie. Brathanki porwały widzów do wspólnej zabawy, a ich występ został nagrodzony gromkimi brawami. Po zakończeniu koncertu, uczestnicy Dożynek mieli okazję kontynuować zabawę przy muzyce serwowanej przez DJ-a, co trwało aż do północy.

Organizatorzy zadbali także o komfort uczestników, zapewniając dodatkowe, darmowe autobusy, które ułatwiły dojazd na miejsce wydarzenia oraz powrót do domu.