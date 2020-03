Brawo koszykarze SKM Zastal Zielona Góra! Zdobyli brązowy medal

Turniej finałowy odbył się w czeskiej miejscowości Pisek. Udział w nim wzięło osiem drużyn. Zielonogórzanie, w grupie eliminacyjnej zajęli drugie miejsce, pokonali po bardzo zaciętym meczu czeską drużynę Jiźni Supi 86:84 i austriacki zespół BBLZ Reach the TOP 90:84. W spotkaniu o pierwsze w grupie wysoko przegrali z słowackim Interem Bratysława 43:81. W spotkaniu półfinałowym zastalowcy przegrali z gospodarzami turnieju – ekipą Sršni Pisek 59:96.

Do meczu o trzecie miejsce - z niemiecką drużyną Hakro Melins Crailsheim - zielonogórscy koszykarze przystąpili z dużą mobilizacją i determinacją. Plan realizowali od pierwszych minut pojedynku, podopieczni Kamila Czapli panowali na parkiecie i wygrali 96:75.

Brązowi medaliści grali w składzie: Konrad Szymański, Szymon Jutrzenka, Paweł Osiński, Maksym Wieczorek, Dawid Wiktorski, Jakub Kunc, Bartosz Przybyła, Tomasz Cieślak, Michał Wawrzkiewicz, Maksymilian Stadler. Z powodu kontuzji w turnieju nie mógł zagrać czołowy zawodnik drużyny Jakub Więckowski. Do pierwszej piątki All Stars imprezy wybrany został Dawid Wiktorski.

Turniej wygrał Inter Bratysława, który w finale pokonał Sršni Pisek 85:77.