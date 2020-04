Brawo! Mieszkanie dedykowane medykom z zielonogórskiego szpitala jest gotowe. Tutaj odpoczną oni po ciężkim dyżurze w czasie epidemii

Wystarczyła jedna wiadomość do zielonogórzan, by skrzyknęli się i ruszyli do pomocy zielonogórskim medykom. Dzięki wsparciu mieszkańców udało się doposażyć mieszkanie, w którym pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze będą mogli odpocząć po wyczerpującym dyżurze. W środę, 15 kwietnia, odbył się finał tej akcji.