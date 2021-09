Brawo nasi! Absolwenci medycyny na UZ najlepsi w kraju. Uzyskali najlepszy wynik na egzaminie lekarskim

Absolwenci medycyny w Zielonej Górze. Pierwszy rocznik

To pierwsi absolwenci tego kierunku uruchomionego na UZ sześć lat temu. Choć wiele osób powątpiewało w powodzenia tego kierunku w Zielonej Górze, to okazało się, że niesłusznie. Nie dość, że o jedno miejsce walczy tu co roku co najmniej 40 osób, to jeszcze po sześciu latach studiowania pokazali oni, że to bardzo dobre miejsce, by przygotować się do zawodu lekarskiego. Nasi absolwenci uzyskali najlepsze wyniki w kraju, pozostawiając w tyle takie renomowane uczelnie jak Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny czy Uniwersytet Jagielloński.