Brawo zielonogórzanie! „Młody Zastal" z brązowym medalem mistrzostw Polski juniorów

W spotkaniu o brązowy medal zielonogórzanie wygrali z gospodarzami turnieju – Treflem I LO - 88:77. Co ciekawe, we wcześniejszym spotkaniu grupowym zastalowcy wysoko ulegli tej drużynie 51:75.

– To wielki sukces tego zespołu, dwa lata fajnej pracy. Chłopcy pokazali dobry basket. Cieszy mnie to także dlatego, że to są zawodnicy stąd, z naszego miasta – mówił tuż po meczu o brązowy medal uradowany Robert Morkowski, generalny menedżer SKM-u.