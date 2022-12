Brutalne pobicie. Sprawca bił do krwi, kazał całować buty, groził śmiercią, bo... mężczyzna "obraził jego BMW". Zobacz nagranie

Brutalne pobicie

Jak początkowo podawał portal pościgi.pl - do zdarzenia miało dojść w okolicach Zbąszynka, na terenie województwa lubuskiego. Jednak najnowsze fakty wskazują, że do brutalnego doszło w okolicach Szamotuł, już na terenie Wielkopolski. Na nagraniu, które wyciekło do internetu widać, jak oprawca wraz z kolegami znęcają się nad swoją ofiarą. Mężczyzna jest bity oraz zmuszany do całowania butów. Na końcu słychać, jak autor nagrania mówi, że jeśli zgłosi to na policję, zostanie zakopany żywcem.

- Zgłosisz to gdziekolwiek to przyjadę i cię zakopię. A teraz uśmiechnij się ładnie do kamery (...) - mówi osoba, która nagrywa wszystko telefonem.

Drugi mężczyzna trzyma ofiarę za włosy. Widać, jak z twarzy pobitego krew skapuje na śnieg.

- Co się mówi? Całujesz im teraz buty po kolei! Po kolei podchodźcie i całujesz k***a! I zrywasz z Kornelią i jeszcze raz się dowiem, że do niej napisałeś, to cię zakopie albo roz*******e tą doniczką - krzyczy napastnik.