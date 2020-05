Budka z płyty paździerzowej straszy w centrum mieszkańców Zielonej Góry?

W ostatnich dniach do redakcji „GL” zgłosił się mieszkaniec, który miał pretensje wobec stanu technicznego jednego z kiosków, które stoją przy przystanku MZK koło Elżbietanek. – To wstyd dla miasta – argumentował. Co na to magistrat?

Budka z płyty paździerzowej Zdaniem pana Jana, zielonogórzanina, budka gdzie sprzedaje się owoce i warzywa przy ul. Wojska Polskiego przy popularnych Elżbietankach, jest w złym stanie technicznym. – Wygląda fatalnie, jest zbudowana z rozpadającej się płyty paździerzowej. To wstyd, że znajduje się przy jednej z głównych ulic. Miasto powinno zlikwidować takie miejsca w centrum, bowiem straszą odwiedzających – przekonuje nas mieszkaniec. Jego zdaniem, w Zielonej Górze wciąż zbyt mało się robi, aby dbać o estetykę naszej miejscowości. - Moim zdaniem mamy poważne problemy z przycinaniem trawników, dbaniem o skwery czy też likwidacją pustostanów. Władze miasta już dawno zapowiadały, że zrobią porządek z rozpadającymi się budami, ale widać niewiele się w tej kwestii zmieniło – uważa pan Jan. Miasto porozmawia z właścicielem? Próbowaliśmy wypytać właściciela o wygląd jego punktu handlowego, ale niestety nie zastaliśmy go na miejscu. Jak do całej sprawy podchodzi urząd miasta w Zielonej Górze? - W przypadku punktów handlowych, różnego rodzaju budek, kluczową kwestią pozostaje, czy znajdują się one na terenie działki miejskiej czy też prywatnej. W tym drugim przypadku, nawet jeśli dane miejsce ma mało estetyczny wygląd, ale nie stwarza zagrożenia, to miasto ma związane ręce – tłumaczy wiceprezydent Dariusz Lesicki. Jednocześnie jednak przyznaje, że budka przy Elżbietankach jest zlokalizowana na terenie należącym do miasta. - Porozmawiamy z właścicielem, aby jakoś uporządkować tę kwestię. Nie chcemy nikomu utrudniać prowadzenia biznesu, ale faktycznie trzeba zadbać o wygląd miejsca handlowego. Będziemy tak postępowali również w innych podobnych przypadkach. Jeżeli, nie będzie można znaleźć porozumienia, jeżeli nie będziemy widzieli dobrej woli właścicieli, to urząd miasta będzie zmuszony rozwiązać lub nie przedłużać umowy – zapowiada Lesicki.

