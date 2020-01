Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Jak idą prace? [ZDJĘCIA]

Właśnie pojawiła się elewacja na jednej ze ścian powstającego w Zielonej Górze Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Od ulicy Waryńskiego zdjęto już rusztowanie i budynek z tej strony zbliża się już wizualnie do efektu końcowego. Jak informuje szpital - w sumie do zrobienia jest 7 tys. metrów kwadratowych powierzchni zewnętrznych. Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze ma się zakończyć się w październiku 2020 r. Przewiduje się, że pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w 2021 roku. Koszt inwestycji to 112 mln zł.

W Centrum Zdrowia Matki i Dziecka znajdą się: oddział pediatrii ogólnej z wydzielonymi łóżkami na potrzeby endokrynologii, hematologii i nefrologii dziecięcej, a także wydzielony odcinek izolacyjno-zakaźny (52 łóżka, w tym 46 pediatrycznych i 6 izolacyjno-zakaźnych, oddział chirurgii i urologii dziecięcej z łóżkami przeznaczonymi też na potrzeby chirurgii noworodka i traumatologii (30 łóżek), oddział onkologii dziecięcej (12 łóżek); oddział położnictwa z traktem porodowym i salą cięć cesarskich (23 łóżka dla matek, 23 łóżeczka dla noworodków, 2 sale do cięć cesarskich); oddział neonatologiczny, przeznaczony także dla potrzeb patologii noworodka (15 łóżeczek intensywnej terapii noworodka, 12 stanowisk OIOM); oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci (6 łóżek).