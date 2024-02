Budowa drogi S3 do Świnoujścia złapała zadyszkę! Nie zakończy się do wakacji

Potrzeba więcej czasu

W województwie zachodniopomorskim powstaje ostatni, brakujący fragment drogi ekspresowej S3. To 33-kilometrowy odcinek pomiędzy Troszynem a Świnoujściem. Po zakończeniu prac kierowcy dojadą tą drogą do samego tunelu pod Świną.

Umowa z wykonawcą zakładała oddanie drogi do użytku w drugim kwartale tego roku. Dziś już wiemy, że jest to termin nierealny. Zbyt dużo zostało jeszcze do zrobienia.