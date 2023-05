Budowa kanalizacji deszczowej w Zielonej Górze. Kiedy koniec utrudnień między urzędami?

Na drogach Zielonej Góry. Budowa kanalizacji deszczowej

W wielu miejscach Zielonej Góry można zobaczyć ogromny sprzęt, który pracuje przy budowie i renowacji sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycję realizują Zielonogórskie Wodociągi. Trwa renowacja w ul. Dolina Zielona, M. Curie-Skłodowskiej, Bema i Dzikiej. Spółka informuje, że na Trasie Północnej wykonywany jest przewiert pod wjazdem do salonu samochodowego, a na ul. Giżycką trafiły gotowe studnie potrzebne do przełączenia kolektora ogólnospławnego do nowej części sieci kanalizacji deszczowej.

