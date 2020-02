Budowa Obwodnicy Południowej Zielonej Góry. Mieszkańcy Świdnicy zdecydują o granicach gminy

- Prezydent Janusz Kubicki zwrócił się do rady gminy o wyrażenie pozytywnej opinii poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie zmiany jej granic – wyjaśniają przedstawiciele Urzędu Gminy w Świdnicy. Wiąże się to z budową Obwodnicy Południowej Zielonej Góry. Według planów odcinek trasy, o długości ok. 1,5 km znajduje się w gminie, a dokładnie w okolicy Wilkanowa.

Po co zmieniać granice gminy Świdnica?

- Dzięki zmianie granic gminy cała trasa obwodnicy znajdzie się na terenie miasta, a wszelkie decyzje związane z jej realizacją i eksploatacją, ewentualną rozbudową, znajdą się w gestii prezydenta Zielonej Góry – wyjaśnia urząd.

W ramach rekompensaty ma być wyłączony z obszaru Zielonej Góry fragment terenu znajdujący się do strony Piasków i włączony do gminy.