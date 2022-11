Budowa S3 w listopadzie 2022 roku. Kiedy koniec prac? Jak wyglądają wielkie tunele? [ZDJĘCIA] Mateusz Różański

Budowa S3 na Dolnym Śląsku to obecnie największa inwestycja w regionie. Tylko odcinek z Bolkowa do Kamiennej Góry pochłonie ponad 1,5 mld złotych. Kierowcy jednak z utęsknieniem wyczekują końca prac - i mowa tu również o kierowcach z woj. lubuskiego, czy zachodniopomorskiego. Inwestycja znacząco skróci czas dojazdu do granicy z Czechami.