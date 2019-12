Budżet lubuskiego przyjęty. Jakie będą inwestycje?

233 miliony złotych na inwestycje zawiera budżet województwa lubuskiego uchwalony w piątek, 20 grudnia przez radnych. Na co pójdzie największy wydatek w wysokości ponad 43 mln złotych? Dlaczego jeden z radnych opozycji zrobił szoł o projekcie budżecie

Budżet województwa lubuskiego zakłada 233 mln zł na inwestycje, to 39 procent ogółu planowanych wydatków. dochody mają wynieść 547 milionów złotych, a wydatki 605 mln zł. Deficyt ma wynieść 58 mln zł. 14 radnych było za przyjęciem budżetu, 10 przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Najciekawsze inwestycje województwa lubuskiego zaplanowane na 2020 rok Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych to największy planowany wydatek wśród inwestycji. Za 43 mln złotych województwie kupi dwa nowe trójczłonowe szynobusy. Na ten cel pozyskano 83 proc. dofinansowania unijnego. Pojazdy mają być dostarczone w listopadzie 2020 roku. Pozostałe inwestycje, które będą realizowane w przyszłym roku (kontynuowane): Budowa mostu przez rzekę odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282, etap II, ok. 39 mln zł.

Park Technologii Kosmicznych - ok. 12 mln zł.

Lubuskie e-Zdrowie - ok. 12 mln zł.

Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze - ok. 10 mln zł.

Lubuski e-Urząd II - ok. 9,6 mln zł.

Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A2 w Trzcielu i Nowym Tomyślu - 9,1 mln zł.

- Wiele planowanych na przyszły rok przedsięwzięć ma charakter kontynuacji działań, które znakomicie sprawdziły się w tym roku - chwalił Grzegorz Potęga w imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. - Są to inicjatywy obywatelskie: budżet dla młodych, seniorów oraz obszarów wiejskich, wsparcie powstawania dziennych i całodobowych domów opieki dla seniorów, kontynuacja programu wsparcia zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro,a także program ochrony czystego powietrza, który polega na dofinansowaniu wymiany pieców węglowych. Szoł radnego Łukasza Mejzy - Chciałbym podziękować marszałek Elżbiecie Annie Polak, bo spoglądając na projekt budżetu województwa wracam wspomnieniami do ulubionych tytułów z dzieciństwa - zaczął Łukasz Mejza, szef kubu Bezpartyjnych w sejmiku. Pani marszałek chce Lubuskiego jak z „Gwiezdnych wojen”, a mamy jak z „Korony królów

Łukasz Mejza Następnie rozpoczął wyliczankę znanych filmów. Porównał tradycję filmu "Kevin sam w domu", który co roku pojawia się w święta, do tego jak co roku powstaje antyrozwojowy budżet województwa. - Pani marszałek próbuje nieudolnie ograbić Lubuszan z rozwoju - zarzucał. Przyznał, że jest to najważniejsza sesja w roku, a radni mają głosować z filiżanką barszczu w ręce. - Ani to wigilia, ani praca merytoryczna rady - mówił dalej.

W wypowiedzi na temat projektu budżetu cytował też m.in. filmy "Rejs", "Miś", odnosił się do Harrego Pottera. - Pani marszałek chce Lubuskiego jak z „Gwiezdnych wojen”, a mamy jak z „Korony królów” - mówił pod koniec.

Sprzeciwy radnych opozycji Radny z klubu PiS Kazimierz Łatwiński swoją wypowiedź rozpoczął od przypomnienia czasu powstania województwa lubuskiego. Podkreślił znaczenie braku powiatu głogowskiego dla rozwoju regionu. Wskazał na konieczność wydobycia miedzi i gazu. Zarzucił zarządowi województwa brak dialogu z rządem. - Niepokoją ciągoty niektórych polityków do bycia totalną opozycją - powiedział.

Głos na temat projektu budżetu zabrał też wieloletni burmistrz Żar, radny województwa. - Nie zaczynajmy rozmów o budżecie w listopadzie czy grudniu, ale już w styczniu omawiamy jednostka po jednostce. Głosujemy i zapominamy. Dlatego apeluję, aby wszystkie tematy po kolei omawiać. Budżet to jest coś takiego, co pozwala realizować zadania i na koniec roku weryfikować, czy to coś dało - apelował Wacław Maciuszonek. To nie jest żaden film ani bajka, każdy z nas podchodzi poważnie do pracy

Anna Synowiec

Budżet województwa lubuskiego na miarę możliwości – Jest to budżet krojony na nasze możliwości, które są ograniczone – powiedziała radna Anna Synowiec. – Wiemy wszyscy, że podatek dochodowy został ograniczony, a to jest istotna kwestia, z powodu której budżet musi być dostosowany do naszych możliwości. Oczekuję pracy od radnych, żebyśmy poważnie podeszli od naszej pracy. Słyszę wiele zarzutów do zarządu, ale proszę się przyjrzeć swojej pracy. Nie spotkałam się na komisjach, aby był ograniczony czas na dyskusje, proszę wprowadzać swoje propozycje. Na tym polega merytoryczna praca.

– Myślę, że to nie jest żaden film ani bajka, każdy z nas podchodzi poważnie do pracy. Państwo dzisiaj zagłosują przeciw, ale będziemy go razem realizować – zauważyła na koniec swojej wypowiedzi Anna Synowiec. Tymczasem Lubuskie wysoko ocenione przez Komisję Europejską Do wypowiedzi radnych, których było znacznie więcej podczas dyskusji odniosła się marszałek województwa.- Nie zostawiamy mieszkańców bez odpowiedzi na ich uwagi i projekty. W przyszłym roku 30 pikników z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego. Mam nadzieję, że radni znajdą czas, aby uczestniczyć w tych spotkaniach i debatach – podkreśliła marszałek i przypomniała, że były w tym roku debaty na temat zdrowia, polskiej szkoły, spraw osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego, odpierając ataki radnych opozycji na pracę zarządu, przytoczył opinię na temat województwa, zgodnie z którą Lubuskie jest jednym z najlepszych regionów w Polsce i Europie, pod względem standardów w zarządzaniu środkami unijnymi, jakości składanych wniosków, przeprowadzaniu procedur konkursowych.

