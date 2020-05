Budżet obywatelski w Zielonej Górze a koronawirus. Czy w tym roku będziemy mogli zgłosić swoje pomysły na zmiany w mieście?

Ruch Miejski Zielona Góra skierował do prezydenta Janusza Kubickiego apel. W nim społecznicy pytają o to, jak będzie realizowany budżet obywatelski w czasie epidemii. Pragną się też dowiedzieć m.in. czy wszystkie inwestycje zostaną przeprowadzone planowo.

Walką z covid-19 przykrywane są (niestety) działania ograniczające szeroko rozumianą partycypację i włączanie ludzi w procesy decyzyjne. Docierają do nas m.in. niepokojące sygnały o możliwości „kasowania” budżetów partycypacyjnych (obywatelskich) - piszą w liście społecznicy.

Budżet obywatelski to świetne narzędzie, by zachęcać mieszkańców do działania

Ruch Miejski Zielona Góra apeluje do miasta: zarówno o realizację tegorocznego budżetu obywatelskiego. I przeprowadzenie naboru do przyszłorocznego BO w Zielonej Górze. Społecznicy zauważają, że "zamrożenie" budżetu obywatelskiego byłoby szkodą dla tej społecznej inicjatywy, która zachęca mieszkańców do angażowania się w swoją okolicę i czynnego ich udziału w zmianach miasta.

- Aktywność mieszkańców i sąsiedzki solidaryzm jest w dobie COVID-19 bardzo ważnym elementem życia w mieście! - apeluje Ruch Miejski Zielona Góra.

Jak będzie wyglądała tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego w Zielonej Górze?

- Realizacja zadań, które zwyciężyły w dotychczasowych edycjach Budżetu Obywatelskiego, jest realizowana oraz monitorowana przez właściwe departamenty Urzędu Miasta Zielona Góra - wyjaśnia nam Piotr Dubicki, z biura prezydenta miasta.