Bułgarska rodzina jest w domu dzięki pomocy naszych Czytelników | Nowe informacje

AKTUALIZACJA, czwartek, godz. 13.30 - Bułgarzy przeszczęśliwi. Sprzątają, pakują się, jadą po dziecko do Kożuchowa, gdzie OPS zapewnił nocleg i pojadą do domu. Wszystko się udało - cieszy się pan Maciej.

Lubuska S3. Rodzina z Bułgarii i zepsuty samochód

- Niektórzy w komentarzach na Facebooku dziwili się, jak się dogadałem, a ja zawsze mówię w takiej sytuacji, że wystarczą trzy języki, dwa w butach i jeden z gębie. Wystarczy chcieć, czasami ręce bolą, mamy translator w telefonie, wszystko można wykorzystać, żeby chcieć się dogadać - mówi w czwartek pan Maciej z Zielonej Góry, który rozpoczął akcję pomocy dla podróżnych z Bułgarii, którym zepsuł się samochód.

Historia bułgarskiej rodziny poruszyła naszych Czytelników. W środę w południe pan Maciej zawiadomił o sytuacji, w jakiej znaleźli się obcokrajowcy. Piąty dzień Bułgarzy mieszkali na MOP Lisiny Zachód przy S3, próbując naprawić zepsute auto. Udało się dogadać, że potrzebna jest długa śruba i klej do metalu, pan Maciej kupił te rzeczy, ale to nie pomogło. Szukał pomocy u różnych instytucji, ale odsyłany z jednej z do drugiej, zadzwonił do gazety. Po artykule, ruszyła pomoc Czytelników!