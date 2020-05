Burmistrz Czerwieńska apeluje do mieszkańców: gromadźmy wodę deszczową. Zielonogórscy radni też mają pomysły, jak zadbać o nasze środowisko

Nie ma co kryć, musimy myśleć o przyszłości naszego środowiska już teraz. Również o mądrym gospodarowaniu zasobami wody.

Susza w Polsce to nie tylko skutek braku deszczu. Musimy zupełnie zmienić nasze myślenie o wodzie

Co my, jako mieszkańcy, możemy zrobić już, by nie marnować niepotrzebnie wody i skuteczniej walczyć z suszą?

Burmistrz Czerwieńska apeluje do mieszkańców

- W związku z pogarszaniem się sytuacji hydrologicznej apeluję o magazynowanie wody deszczowej w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych - zwrócił się z apelem do mieszkańców gminy Czerwieńsk, burmistrz Piotr Iwanus.

Samorządowiec zauważa, że w ostatnich latach możemy zauważyć niedobór opadów, a to wpływa na pogarszanie się sytuacji hydrologicznej.

- Zapotrzebowanie roślin w wodę znacznie wzrasta, a jej brak powoduje straty w rolnictwie i w ogródkach przydomowych - zwraca się do mieszkańców burmistrz Czerwieńska. - Jak zapowiadają specjaliści w bieżącym roku znowu odczujemy braki związane z niedoborem wody. Zważywszy na pogarszającą się sytuację hydrologiczną, już dziś zwracam się do mieszkańców gminy o zbieranie w miarę możliwości tzw. deszczówki.