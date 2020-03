Będzie wniosek do NIK. Sprawy trafią do sądu. Co na to prezydent?

Poseł Waldemar Sługocki złoży wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, by ta przyjrzała się bliżej podejmowanym przez prezydenta Zielonej Góry decyzjom administracyjnym, a radny Dariusz Legutowski chce, by sąd rozstrzygnął, czy prezydent ma prawo go obrażać w mediach społecznościowy...