Burzliwie na radzie. Znów poszło o przedsiębiorców

Znów doszło do starcia władz miasta z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Podczas sesji wróciła bowiem sprawa pomocy przedsiębiorcom...

Sesja odbyła się ponownie w sposób zdalny. Ale z zastosowaniem nowego sprzętu. Miało być lepiej, ale wielu głosów, w tym szczegółów sprawozdania prezydenta Janusza Kubickiego, nie dało się usłyszeć.

Uchwały o pomocy przedsiębiorcom wracają na sesje Najwięcej emocji wzbudziły projekty uchwał, dotyczące pomocy zielonogórskim przedsiębiorcom. Temat był wielokrotnie dyskutowany na poprzednich sesjach, Na ostatniej przyjęto stosowne uchwały.

- Tyle było nad tymi uchwałami dyskusji. Odrzuciliście nasze poprawki. Nie słuchaliście naszych głosów, a dziś wracacie z tymi uchwałami? – dziwił się Adam Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. – Dlaczego więc uchylamy poprzednia uchwałę?

Trwa głosowanie... Czy miasto we właściwy sposób chce pomóc przedsiębiorcom?

Uchwały o pomocy przedsiębiorcom poszerzamy o wniosek Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk tłumaczył, że chodzi tylko o doprecyzowanie tamtych uchwał. A mianowicie o wniosek, który będą musieli przedsiębiorcy wypełnić, by otrzymać pomoc. To tylko poszerzenie informacji dla prowadzących działalność gospodarczą. A jako że w toku rozmów z Regionalną Izbą Obrachunkową w sprawie wniosku, padła propozycja, by sprawy te uregulować w dwóch uchwałach, bo będą dwa organy nadzorujące – RIO i wojewoda, stąd powrót na sesję z uchwałami, dotyczącymi pomocy.

- Nie zmieniamy tam tego, co ustaliliśmy w drodze dyskusji wcześniej. Jedynie przedsiębiorcy uzyskują dodatkową informację, jak będzie wyglądał wniosek. Co będą musieli wpisać – mówił K. Kaliszuk. – Będą to proste wnioski, nie trzeba będzie wypełniać wielu kartek, jak sugerowali niektórzy.

Przedsiębiorcy muszą wypełnić wniosek, wpisując dane Umorzenie zaległości od podatku będzie możliwe po złożeniu wniosku, w którym przedsiębiorcy określą przychody firmy od marca do sierpnia 2019 roku w porównaniu do okresu marzec – sierpień 2020 roku. W przypadku przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność gospodarczą od 1 stycznia br., wykazanie dochodów będzie obejmowało okres do sierpnia 2020 roku.

Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną.

Przedsiębiorcy nie znają dokładnych kryteriów przyznawania pomocy - Ocenę firmy można dokonać z dochodów, tu mamy mowę o przychodach. One nie świadczą o kondycji firmy. Jakie będą kryteria oceny tych przychodów? – pytał Marcin Pabierowski z KO. – Przedsiębiorcy nie otrzymują konkretnej wiedzy, na jakich zasadach będą mogli otrzymać wsparcie. Nie wiedzą, ile będą musieli czekać na decyzję urzędu? Nie mogą nic planować…

Radny Janusz Rewers (KO) zauważył: - Wychodzi na to, że bez sensu gadaliśmy tyle, skoro dziś znowu przedsiębiorcy mają czekać do końca sierpnia i nie wiedzą, czy będą zwolnieni z podatku czy nie. Jeśli coś jest uznaniowe, to jest to sytuacja jakbyśmy mieli królestwo. Kogoś lubię, to pomogę, a kogoś nie lubię – to nie pomogę. Tego właśnie chcieliśmy uniknąć.

To umorzenie zaległości, a nie zwolnienie z podatku Adam Urbaniak zwrócił także uwagę, że w uchwale jest mowa o umorzeniu zaległości, dotyczących podatku.

- Nie zwalniamy przedsiębiorcy z podatku tylko umarzamy zaległości – mówił radny. - Najpierw powstaje zaległość. Potem się ją umarza. Co ma zrobić przedsiębiorca, który będzie stawał do przetargu czy będzie w banku pytany o zaległości? To niebezpieczne rozwiązanie dla przedsiębiorców.

Radny dodał też, że powrót uchwał na sesję, spowodowany był niedoróbkami prawnymi, na które prawdopodobnie RIO zwróciło uwagę…

Ostatecznie uchwały, dotyczące pomocy przedsiębiorcom zostały przyjęte.

