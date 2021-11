BWA w Zielonej Górze otwarło nową wystawę. "Potencja. Teoria humoralna" to młode malarstwo, które warto zobaczyć

Co to jest Potencja?

To troje malarzy, którzy spotkali się na ASP w Krakowie: Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki i uczący się kiedyś w liceum plastycznym w Zielonej Górze Cyryl Polaczek. Potencja to ich wspólna pracownia i artist-run-space, który prowadzili na krakowskim Zabłociu. Są też wydawcami art-zina „Łałok”. W 2017 r. galeria Raster nazwała ich „najbardziej obiecującą formacją malarską ostatnich lat.”

Co robi Potencja?

Artyści Potencji malują obrazy figuratywne i takie, które dochodzą do granic abstrakcji. Obrazy wzięte z życia i snu. Alegoryczne i bezpośrednie. Konceptualne i autoekspresyjne. Odwołujące się do języka kina oraz fotografii i takie, które przemawiają językiem czystego malarstwa. Przesadne i oszczędne. Autentycznie zabawne i w gruncie rzeczy dość mroczne. Obrazy na temat ziemniaków, oczu, paznokci, wypadków, filmów, jedzenia, światła i wielu innych rzeczy – a także takie, których tematem jest sam obraz. Malarstwo jest dla tej trójki artystów polem niewyczerpanych możliwości, jest jak szklanka banalnej prawdy, która jest w połowie pełna niezwykłości. W tym sensie malarstwo Potencji jest realistyczne; do złudzenia przypomina życie, którego nie naśladuje, ale któremu towarzyszy.

Potencja pasjonuje się też filmem. W najbliższej przyszłości chcą doprowadzić do projekcji własnej produkcji.

Wraz z wystawą powstała książka zredagowana jako słownik ich twórczości. To “Potencja. Słownik symboli” Do nabycia również w BWA w Zielonej Górze.