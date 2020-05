By ułatwić zdalne nauczanie, gminy kupiła laptopy. Czy będzie kolejny sprzęt?

Co się dzieje na torach i na dworcach w dobie pandemii koronawirusa?

Kiedy w połowie marca koronawirus pozamykał nam szkoły, nauczyciele i uczniowie musieli przestawić się na zdalne nauczanie. Różnie z nim bywa w różnych szkołach czy miejscowościach. Bo do tej pory takiej formy nauczania na taką skalę nie było. Pojawiły się więc problemy, z którymi samorządy muszą sobie jakoś radzić. Jednym z nich jest brak odpowiedniego sprzętu. Czasem kłopotliwe jest to, że w jednym domu nie ma aż tylu komputerów, ilu jest domowników. A każdy musi ze sprzętu korzystać...

Z programu "Zdalna Szkoła" gmina Sulechów otrzymała 80 tys. zł

W zakupie nowych laptopów czy komputerów pomaga gminom ministerstwo cyfryzacji. Do specjalnego programu "Zdalna Szkoła" zgłosił się sulechowski samorząd. W jego ramach otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 80 000,00 zł. Jak informuje nas Tomasz Rybarczyk z magistratu - zostało zakupionych 40 laptopów i 40 myszek. Sprzęt trafi do gminnych szkół podstawowych i został podzielony równo po 5 sztuk na każdą z ośmiu działających w gminie placówek oświatowych.