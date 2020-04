By w dobie koronawirusa na targowisku przy ul. Owocowej było bezpieczniej, Ruch Miejski apeluje o wprowadzenie dodatkowych zasad higieny

Jednak, jak zauważają ci zielonogórzanie, trzeba wprowadzić dodatkowe zasady , by nie doszło do zamknięcia rynku, utraty źródła utrzymania i dostępu do świeżych produktów.

- Co do rękawiczek, to sprzedawcy już się stosują - zapewnia nas kierowniczka targowiska. I jutro (ryneczek jest czynny we wtorki, czwartki i soboty) pracownicy będą pilnować i kontrolować, czy na miejscu wszyscy stosują się do zaleceń. - Robimy, co tylko możemy, by faktycznie było bezpiecznie, zachowane były odległości i oczywiście będziemy się stosować do najnowszych obostrzeń - zapewnia nas jeszcze kierowniczka ryneczku. Targowisko wprowadza więc kolejne zalecenia, z myślą o bezpieczeństwie zarówno sprzedających jak i kupujących.

Dla niektórych rolników, sprzedawców, działanie targowiska to jest takie "być albo nie być". Targowisko zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by kontrolować, ile osób stoi w kolejce, w jakich odległościach. A jego pracownicy mają nadzieję, że wszyscy się dostosują do tych zaleceń. W końcu nasze zdrowie jest najważniejsze.