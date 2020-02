BYCKOBIETA ON TOUR w Zielonej Górze. W spotkaniu weźmie udział Marcin Prokop

zobacz galerię (3 zdjęcia) Konferencja #BYĆ KOBIETĄ W Zielonej Górze odbędzie się 27 lutego o godz. 18.30 w Showroom Volvo Firma Karlik w Galerii Grafitt mat.organizatora zobacz galerię (3 zdjęcia)

To już druga wizyta projektu #BYC KOBIETA On Tour w Zielonej Górze. W zeszłym roku wśród prelegentów znaleźli się między innymi Dorota Wellman, Bartek Jędrzejak, Paulina Smaszcz – Kurzajewska i Grażyna Wolszczak. Tym razem 27 lutego do showroomu Volvo w Galerii Grafitt zawita Marcin Prokop